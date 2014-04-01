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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Новые миры Сезоны Сезон 1

New Worlds 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Новые миры»

В 1-м сезоне сериала «Новые миры» события происходят в 1680-х годах. Находясь на противоположных берегах Атлантического океана, четверо отважных людей готовы рисковать своими жизнями, чтобы обеспечить родной стране спасение, избавление от тирании и свободное будущее. В центре сюжета оказываются двое парней и две молодые женщины по имени Бет, Хоуп, Эйб и Нед. Они сражаются за свободу и справедливость в родной стране, которая разорена Гражданской войной. Карл Первый казнен, и в Англию вернулся террор и тирания. Была восстановлена монархия Карла Второго, который предал свои обещания подданным.

Список серий 1-го сезона сериала «Новые миры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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