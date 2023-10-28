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Постер к 1-му сезону сериала Семь минус один
Киноафиша Сериалы Семь минус один Сезоны Сезон 1

Sem minus odin 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семь минус один»

В 1-м сезоне сериала «Семь минус один» в школьные годы главные герои этой истории были неразлучны. Одноклассники смотрели на них с завистью, ведь каждый из ребят казался успешным и перспективным. Однако жизнь начала развиваться по неожиданному сценарию. Одного из компании обвинили в убийстве одного из педагогов. Остальные пошли своими дорогами, стараясь не вспоминать о болезненных событиях прошлого. Лера, например, стала профайлером в полиции. Она с успехом вычисляла преступников, но однажды в ее карьере наступил не самый благоприятный период. Тогда молодая женщина решила отправиться в отпуск в город, где прошли ее детские годы.

Список серий сериала Семь минус один График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2023
График выхода всех сериалов
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