В 1-м сезоне сериала «Невский» злые силы в очередной раз рассчитывают завоевать нашу восхитительную планету. Но каждый раз им оказывают сопротивление герои, которые готовы защищать Родину даже ценой собственной жизни. В Северной столице есть как раз такой супергерой — ловкий, отважный и сильный. Ему так много лет, что он сам не помнит своего имени, поэтому в народе его окрестили просто Невским. Когда-то много лет назад именно он вместе с другими богатырями из армии Мора одержали победу над злом. Но зло никуда не пропало. Оно лишь выжидало некоторое время, чтобы накопить сил для новой атаки.