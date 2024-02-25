Меню
Невский 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невский
Nevskij 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невский»

В 1-м сезоне сериала «Невский» злые силы в очередной раз рассчитывают завоевать нашу восхитительную планету. Но каждый раз им оказывают сопротивление герои, которые готовы защищать Родину даже ценой собственной жизни. В Северной столице есть как раз такой супергерой — ловкий, отважный и сильный. Ему так много лет, что он сам не помнит своего имени, поэтому в народе его окрестили просто Невским. Когда-то много лет назад именно он вместе с другими богатырями из армии Мора одержали победу над злом. Но зло никуда не пропало. Оно лишь выжидало некоторое время, чтобы накопить сил для новой атаки.

5.4 IMDb
Список серий сериала Невский График выхода всех сериалов
Сезон 1
Таинственный камень
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2024
Мы теперь команда
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2024
Гигантская опасность
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2024
Неожиданный союзник
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2024
Планета Дивьих Людей
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2024
МОР
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2024
