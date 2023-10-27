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Постер к 1-му сезону сериала Угнанная невеста
Киноафиша Сериалы Угнанная невеста Сезоны Сезон 1

Ugnannaya nevesta 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Угнанная невеста»

В 1-м сезоне сериала «Угнанная невеста» Рита мечтала выйти замуж за своего ухажера Георгия, но ей показалось, что его предложение звучит не слишком романтично. Рита чувствует себя усталой и опустошенной, поэтому во время вечеринки, посвященной ее девичнику, просто засыпает в лимузине. Очнулась девушка в абсолютно незнакомом месте на помолвке пары, которую она не знает. Ситуация выглядит крайне неоднозначно. Кроме того, на Рите до сих пор её фата, в которой она неожиданно оказалась на чужом торжестве, – и будущая невеста начала ревновать к ней своего возлюбленного. Рита должна помирить жениха с невестой, а также отыскать свою судьбу.

Список серий 1-го сезона сериала «Угнанная невеста» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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