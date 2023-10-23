В 1-м сезоне сериала «Невозможное прощение» однажды Лера стала жертвой преступления. Всем кажется, что ее супруг Павел является отцом ее новорожденного сына, но в действительности это не так. Осознав, что Паша никогда не станет считать ребенка своим, Лера приняла решение развестись и полностью сконцентрировалась на своей работе в социальной службе. У нее появился новый подопечный, забота о котором полностью легла на плечи младшего брата Филиппа. В тяжелый период в жизни Леры Филипп стал ее спасителем и преданным товарищем. Но однажды Лере становится известно, что настоящий отец ее сына – это брат человека, к которому она успела привязаться.