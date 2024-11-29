В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы»

Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали

«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало

Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан

Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий

Психи, водка, веселящий газ: индийцам показали лучшие моменты комедий Гайдая — до упаду хохотали, но сюжет не угадали