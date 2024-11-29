Меню
Сенна 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сенна
Сенна Сезоны Сезон 1

Senna
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сенна»

В 1-м сезоне сериала «Сенна» главным героем этой истории становится бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» (1988, 1990 и 1991). За 10 лет выступлений он одержал победу более чем в сорока испытаниях и получил 65 поул-позиций. Журналисты даже прозвали его «человеком дождя». Самая выдающаяся страница в профессиональной жизни Сенны — его конкуренция с Аленом Простом. В 1994 году Сенна погиб во время аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. После этого многие по-прежнему считают, что рекорды Сенны в автомобильных гонках никому не удалось превзойти по сей день.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Список серий сериала Сенна
Сезон 1
Призвание Calling
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2024
Связь Belonging
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2024
Амбиции Ambition
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2024
Страсть Passion
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2024
Герой Hero
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2024
Время Time
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2024
График выхода всех сериалов
