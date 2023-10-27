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Постер к 1-му сезону сериала Проклятие!
Киноафиша Сериалы Проклятие! Сезоны Сезон 1

Curses! 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Проклятие!»

В 1-м сезоне сериала «Проклятие!» главными героями этой захватывающей приключенческой истории становятся члены семейства Вандерховенов. На долю персонажей выпало немало испытаний. Чего только стоит древнее семейное проклятие, которое преследует весь их род. Разве любящие друг друга, заботливые и веселые супруги Вандерховены и их отпрыски заслуживают такого? Но вот наступает роковой момент, когда глава семейства Алекс обращается в камень. В этом виновен предок Вандерховенов, который похитил древние артефакты. Чтобы спасти Алекса, его семья готовится к ответственной миссии. 

Список серий сериала Проклятие! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тайное крыло The Restricted Wing
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2023
Золотая голова павиана The Golden Baboon Head
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2023
Храм павианов The Baboon Temple
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2023
Ольмекские младенцы The Olmec Babies
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2023
Чаша-оракул The Scryer Bowl
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2023
Японская картина The Japanese Painting
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2023
Кельтская шубка The Celtic Cloak
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2023
Шкатулка памяти The Memory Box
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2023
Ацтекское ожерелье The Aztec Necklace
Сезон 1 Серия 9
27 октября 2023
Рубиновы песочные часы и обсидиановая сфера The Ruby Hourglass & the Obsidian Sphere
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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