Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Curses! 2023, season 1

Curses! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Curses! Seasons Season 1
Curses! 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
"Curses!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Проклятие!» главными героями этой захватывающей приключенческой истории становятся члены семейства Вандерховенов. На долю персонажей выпало немало испытаний. Чего только стоит древнее семейное проклятие, которое преследует весь их род. Разве любящие друг друга, заботливые и веселые супруги Вандерховены и их отпрыски заслуживают такого? Но вот наступает роковой момент, когда глава семейства Алекс обращается в камень. В этом виновен предок Вандерховенов, который похитил древние артефакты. Чтобы спасти Алекса, его семья готовится к ответственной миссии. 

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Curses! List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Restricted Wing
Season 1 Episode 1
27 October 2023
The Golden Baboon Head
Season 1 Episode 2
27 October 2023
The Baboon Temple
Season 1 Episode 3
27 October 2023
The Olmec Babies
Season 1 Episode 4
27 October 2023
The Scryer Bowl
Season 1 Episode 5
27 October 2023
The Japanese Painting
Season 1 Episode 6
27 October 2023
The Celtic Cloak
Season 1 Episode 7
27 October 2023
The Memory Box
Season 1 Episode 8
27 October 2023
The Aztec Necklace
Season 1 Episode 9
27 October 2023
The Ruby Hourglass & the Obsidian Sphere
Season 1 Episode 10
27 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more