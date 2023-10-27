В 1-м сезоне сериала «Проклятие!» главными героями этой захватывающей приключенческой истории становятся члены семейства Вандерховенов. На долю персонажей выпало немало испытаний. Чего только стоит древнее семейное проклятие, которое преследует весь их род. Разве любящие друг друга, заботливые и веселые супруги Вандерховены и их отпрыски заслуживают такого? Но вот наступает роковой момент, когда глава семейства Алекс обращается в камень. В этом виновен предок Вандерховенов, который похитил древние артефакты. Чтобы спасти Алекса, его семья готовится к ответственной миссии.