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Постер к 1-му сезону сериала Тень Саламандры
Киноафиша Сериалы Тень Саламандры Сезоны Сезон 1

Ten Salamandry 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тень Саламандры»

В 1-м сезоне сериала «Тень Саламандры» главной героиней истории становится продавщица букинистического магазина Лиза, жизнь которой кардинальным образом изменилась после того, как ее на велосипеде случайно сбила знаменитая и очень состоятельная скрипачка Карина Ратынская. Девушка пригласила свою новую знакомую в свой роскошный особняк, где предложила Елизавете остаться на ночь. Однако на следующий день Лизу ждал неприятный сюрприз. Скрипачку нашли убитой. Елизавета рассказала полиции о загадочном мужчине, который ночью появлялся в доме. Она смогла разглядеть лишь элемент татуировки на его спине, напоминающей хвост саламандры.

Список серий 1-го сезона сериала «Тень Саламандры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 октября 2023
График выхода всех сериалов
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