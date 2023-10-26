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Постер к 1-му сезону сериала Самбо – территория духа
Киноафиша Сериалы Самбо – территория духа Сезоны Сезон 1

Sambo – territoriya duha 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самбо – территория духа»

В 1-м сезоне сериала «Самбо – территория духа» главными действующими лицами этой истории стали 16 участников юношеской сборной по самбо. Впереди их ожидает самое главное событие – Первенство мира. Шестнадцать ребят не щадят себя, чтобы наилучшим образом проявить себя в Бишкеке, где и пройдет то самое Первенство. В рамках состязания судьи выявят лучшего бойца. Пока молодые люди усиленно готовятся, мастера и тренеры делятся историей появления самбо и рассказывают о людях, которые сделали этот вид спорта популярным. Зрителям станет известно, как самбо прошло путь от маленьких секций к признанию Международным олимпийским комитетом.

График выхода новых серий Самбо – территория духа 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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