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Постер к 1-му сезону сериала Яблочный двор
Киноафиша Сериалы Яблочный двор Сезоны Сезон 1

Apple Tree Yard 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яблочный двор»

В 1-м сезоне сериала «Яблочный двор» главной героиней этой истории становится женщина-ученый Ивонн Кармайкл, которая жила спокойной жизнью, заботилась о муже и дочерях, а также проводила время за исследованиями. Мирная жизнь Кармайкл превратилась в хаос после того, как она влюбилась в незнакомого мужчину из Вестминстера. У них сразу начались бурные отношения, которые поставили под угрозу профессиональные успехи и личную жизнь главной героини. История началась с того, что к Ивонн Кармайкл обратился мужчина, который признался, что был впечатлен ее речью в избранном комитете палаты общин...

Список серий 1-го сезона сериала «Яблочный двор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 февраля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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