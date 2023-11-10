Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу 007: Дорога к миллиону
Киноафиша Сериалы 007: Дорога к миллиону Сезоны Сезон 1

007: Road to a Million
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «007: Дорога к миллиону»

В 1-м сезоне шоу «007: Дорога к миллиону» участниками реалити-проекта становятся девять пар обычных американцев, которым предстоит отправиться в эпическое и весьма масштабное приключение. Они пройдут серию испытаний, вдохновленных Джеймсом Бондом, и покажут, что не только легендарный агент 007 способен справиться с подобными испытаниями. В конце концов, у героев проекта есть достойная мотивация. Тот, кому удастся справиться со всей «полосой препятствий», получит приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. С помощью этой суммы победитель получит шанс изменить свою жизнь к лучшему.

График выхода новых серий 007: Дорога к миллиону 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше