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Постер к 1-му сезону телешоу Выжить в раю
Киноафиша Сериалы Выжить в раю Сезоны Сезон 1

Surviving Paradise 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Выжить в раю»

В 1-м сезоне шоу «Выжить в раю» несколько человек готовы сразиться за главный финансовый приз, отправившись в дикие условия. Все они оказываются в тропиках без средств к существованию. Им приходится соблюдать особую осторожность, добывая себе еду и рискуя нарваться на диких животных. Участники помогают друг другу в патовых ситуациях, однако на самом деле они являются соперниками. Тот, кому первым удастся выйти из тропических лесов и добраться до шикарной виллы, получит не только возможность воспользоваться всеми благами цивилизации, но и удостоится крупного денежного вознаграждения.

Список серий телешоу Выжить в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2023
Предательство The Betrayal
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2023
Я вернулась, сволота I'm Back B**ches
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Не бери этот ящик Do Not Take This Box
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2023
Лодка на волнах The Boat Gets Rocked
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Крушение союзов Alliances Crumble
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Гонка на выживание Race to Survive
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2023
Перемены The Tables Are Turned
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2023
Последний поворот One Final Twist
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
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