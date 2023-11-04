Menu
Vremya «Spartaka» 2023, season 1

Season premiere 4 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Время «Спартака» футболисты из московского клуба «Спартак» рассказывают о том, как проходили легендарные игры, в рамках которых они завоевывали чемпионство. «Спартак» по праву считается лучшим отечественным клубом в истории Лиги чемпионов. Кроме того, он является самым титулованным среди других российских клубов. Футболисты 12 раз становились чемпионами Советского Союза, 10 раз брали чемпионство России и столько же раз завоевывали Кубок СССР. Эмблемой «Спартака» с момента его основания стал красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, сквозь которую проходит белая полоса.

7.9 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 December 2023
