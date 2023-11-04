В 1-м сезоне сериала «Время «Спартака» футболисты из московского клуба «Спартак» рассказывают о том, как проходили легендарные игры, в рамках которых они завоевывали чемпионство. «Спартак» по праву считается лучшим отечественным клубом в истории Лиги чемпионов. Кроме того, он является самым титулованным среди других российских клубов. Футболисты 12 раз становились чемпионами Советского Союза, 10 раз брали чемпионство России и столько же раз завоевывали Кубок СССР. Эмблемой «Спартака» с момента его основания стал красный ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, сквозь которую проходит белая полоса.