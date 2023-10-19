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Постер к 1-му сезону сериала Царство падальщиков
Киноафиша Сериалы Царство падальщиков Сезоны Сезон 1

Scavengers Reign
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Царство падальщиков»

В 1-м сезоне сериала «Царство падальщиков» люди, оказавшиеся на борту грузового корабля «Деметра», вследствие аварии оказались на загадочной планете. Никто из членов экипажа ранее не подозревал о ее существовании. После того как их судно потерпело крушение и оказалось серьезно повреждено, главные герои при помощи спасательных капсул совершили приземление на ближайшей неведомой им планете. Главные герои попали в дикий и еще не обжитый мир, где хищники – это самое маленькое из зол, с которыми им придется здесь столкнуться. Астронавтов ожидает немало испытаний на пути, которые будут представлять угрозу для их жизни.

График выхода новых серий Царство падальщиков 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сигнал The Signal
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Стена The Wall
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Мечта The Dream
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 11
9 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 12
9 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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