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Постер к 1-му сезону сериала Мур-мур, амур
Киноафиша Сериалы Мур-мур, амур Сезоны Сезон 1

Mur-mur, amur 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мур-мур, амур»

В 1-м сезоне сериала «Мур-мур, амур» Надя рассталась с женихом, после чего у нее осталось старинное кольцо, которое он подарил ей во время помолвки. Одинокая девушка с тоской смотрит на своего кота Черныша и мечтает, чтобы он стал прекрасным принцем и спас ее от одиночества. В это время Вася признался своей родительнице, что отдал кольцо Наде. У Сани Кота разбито сердце, поскольку возлюбленная ответила ему отказом. Рядом с ним оказалась лишь кошка Муся. Разочарованный Саня попал в ДТП на автомобиле Василия. Чтобы замять ситуацию, он соглашается выкрасть из квартиры Надежды его фамильное кольцо. Надя приезжает со дня рождения и видит Саню...

Список серий 1-го сезона сериала «Мур-мур, амур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2023
График выхода всех сериалов
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