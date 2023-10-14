Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Женщина с котом и детективом 2
Киноафиша Сериалы Женщина с котом и детективом 2 Сезоны Сезон 1

Zhenshchina s kotom i detektivom 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина с котом и детективом 2»

В 1 сезоне сериала «Женщина с котом и детективом 2» в центре событий по-прежнему оказывается стоматолог по имени Юля, которая однажды переквалифицировалась в писателя детективных романов. На этот раз женщина занята написанием нового произведения. В ее истории мальчик, который оказался свидетелем гибели своего отца, сбегает с места преступления и скрывается на стройке. Денис полагает, что придуманный ею сюжет слишком далек от реальности. Разногласия приводят к ссоре. Юля решает уехать домой и по пути спасает мальчика, который скрывается в строительных лесах. Спустя некоторое время оказывается, что отец ребенка загадочно погиб...

Список серий 1-го сезона сериала «Женщина с котом и детективом 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Приданого на миллионы рублей: фото со свадьбы невероятно красивой чеченки поразили людей
Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине
Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии
Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?
Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках
Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли
Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину
Песню Утесова заслушали до дыр во всем мире: в России многие и не вспоминают
Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин
Этот фильм «для взрослых» стал популярным среди советских детей: режиссер был в шоке, когда узнал
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше