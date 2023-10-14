В 1 сезоне сериала «Женщина с котом и детективом 2» в центре событий по-прежнему оказывается стоматолог по имени Юля, которая однажды переквалифицировалась в писателя детективных романов. На этот раз женщина занята написанием нового произведения. В ее истории мальчик, который оказался свидетелем гибели своего отца, сбегает с места преступления и скрывается на стройке. Денис полагает, что придуманный ею сюжет слишком далек от реальности. Разногласия приводят к ссоре. Юля решает уехать домой и по пути спасает мальчика, который скрывается в строительных лесах. Спустя некоторое время оказывается, что отец ребенка загадочно погиб...