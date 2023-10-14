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Постер к 1-му сезону сериала Моей любимой
Киноафиша Сериалы Моей любимой Сезоны Сезон 1

Moej lyubimoj 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моей любимой»

В 1 сезоне сериала «Моей любимой» Елизавета Пряникова думала, что отдых в Турции с любимым мужчиной станет самым ярким и запоминающимся впечатлением в ее жизни, ведь девушка никогда раньше не была за границей. Однако в действительности все оказалось совсем не так, как она планировала. Главная героиня поссорилась с женихом, после чего осталась в чужой стране без средств к существованию. Помочь Лизе вызвался ее единственный знакомый – экскурсовод Клим Агеев. Он предложил Лизе подработку в небольшой гостинице у его приятелей – семейства Чаглар. Клима любит дочь владельцев гостиницы – капризная, но очень симпатичная девушка по имени Гюзель.

Список серий 1-го сезона сериала «Моей любимой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2023
График выхода всех сериалов
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