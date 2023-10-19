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Постер к 1-му сезону сериала Новый муж нашей мамы
Киноафиша Сериалы Новый муж нашей мамы Сезоны Сезон 1

Novyj muzh nashej mamy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новый муж нашей мамы»

В 1-м сезоне сериала «Новый муж нашей мамы» речь пойдет о семье Ники Субботиной. Девушка работает в театре и нечасто бывает в родном городе. Не так давно ее отец погиб в страшной трагедии, и Ника приезжает на годовщину смерти. Здесь она узнает, что все нажитое им теперь принадлежит Эдуарду – его бизнес-партнеру и новому мужу ее матери. Друзья покойного уверены, что в этой истории не все чисто, а смерть отца была подстроена при участии Эдуарда. Героиня оказывается в эпицентре семейных проблем и перманентных конфликтов с новым отчимом. Когда ее сестра неожиданно исчезает, девушка решает никуда не уезжать и разобраться в ситуации.

Список серий сериала Новый муж нашей мамы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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