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Постер к 1-му сезону сериала Темные воды
Киноафиша Сериалы Темные воды Сезоны Сезон 1

Kaala Paani
Премьера сезона 18 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темные воды»

В 1-м сезоне сериала «Темные воды» действие разворачивается на островах Андаман и Никобар, где необъяснимым образом возникает загадочная болезнь. Люди, которые обитают в этих удаленных от цивилизации краях, доселе не встречались с подобного рода заболеванием. Все лекарственные средства, которые оказываются в них в арсенале, не способствуют улучшению. Болезнь приводит к смерти, кроме того, ею легко заразиться. Главные герои отчаянно борются за выживание, в том числе друг с другом. Они вынуждены экстренно искать плацебо или способ излечиться, что порой приводит к серьезным конфликтам.

Список серий сериала Темные воды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2023
График выхода всех сериалов
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