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Постер к 1-му сезону телешоу Страсти по грантам
Киноафиша Сериалы Страсти по грантам Сезоны Сезон 1

Strasti po grantam 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 51 минута
О чем 1-й сезон телешоу «Страсти по грантам»

В 1-м сезоне шоу «Страсти по грантам» РНФ устроил конкурс на получение грантов для молодых ученых, в рамках которого исследователям предстоит сразиться друг с другом, чтобы доказать – их проект достоин выделенной суммы. Заявки отправили свыше 1200 ученых. АНО «ИРИ» выбрал 5 самых интересных участников и решил показать их состязание за получение финансовой поддержки. Зрители увидят, как молодая девушка-герпетолог Анастасия без страха укрощает ядовитых змей, биохимик Ирина исследует ранее неизвестные стороны микробов, биолог Михаил изучает крыс, чтобы в будущем помогать детям, а археолог Ксения отправляется в опасные экспедиции. 

Список серий телешоу Страсти по грантам График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2023
График выхода всех сериалов
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