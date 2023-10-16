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Постер к 1-му сезону телешоу Сверхновая
Киноафиша Сериалы Сверхновая Сезоны Сезон 1

Sverhnovaya 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Сверхновая»

В 1-м сезоне шоу «Сверхновая», согласно статистке, примерно четверть предпринимателей в нашей стране — женщины. Но в обществе по-прежнему сохраняется стереотип о том, что представительницы слабого пола не способны успешно справиться с серьезным бизнесом. Участницы этого проекта собираются доказать обратное. 14 молодых женщин, которые прошли строгий кастинг, сразятся за звание лучшей в надежде получить 10 000 000 рублей. Эта крупная сумма денег позволит им реализовать свои идеи в той или иной сфере. Но для этого предстоит обойти конкуренток, которые тоже хотят воплотить свои бизнес-стратегии в жизнь.

График выхода новых серий Сверхновая 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2023
График выхода всех сериалов
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