Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»?

11 сентября 2025 21:00
В мире постапокалипсиса герой хлебнул горя сполна. 

Рик Граймс умер или нет? Это вопрос, мучающий фанатов с 2018 года: в девятом сезоне оригинального сериала его буквально разрывает взрыв моста — кровь, огонь, тонны зомби, и всё выглядит так, будто главный герой погиб героической смертью.

Но создатели «Ходячих мертвецов» сразу играли в кошки-мышки: трупа нет, а значит, история не закончена. Что и подтвердил отдельный спин-офф.

Взрыв моста: финал и начало новой истории

Рик подрывает мост, чтобы остановить орду ходячих. Все думают, что он погиб. Но Дэрил так и не находит тело, а камера показывает, что Анн вытаскивает его из реки и передаёт людям их Гражданской республики (CRM) — таинственной организации, похищающей выживших для собственных экспериментов и армии.

CRM и исчезновение Рика

CRM впервые упоминают в «Ходячих мертвецах», но полностью раскрывают в спин-оффе «Выжившие». Там выясняется, что организация ведёт жестокие эксперименты, уничтожает целые города и держит Рика в плену.

Его заставляют работать на них, он пытается сбежать, но каждый раз его возвращают. Выход из организации только один — это смерть.

Мишонн в поисках Рика

В 10-м сезоне Мишонн находит улики, что Рик жив. Она покидает общину и отправляется за ним. Это напрямую ведёт к событиям нового спин-оффа, в котором герои воссоединятся и начнут подрывать Гражданскую республику изнутри.

Судьба Рика по-прежнему висит на волоске: CRM не отпустит его так просто, а вся их история — ключ к будущему вселенной. «Ходячие мертвецы» по порядку: чтобы посмотреть все, придется залипнуть у зомбо-ящика.

Фото: Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
