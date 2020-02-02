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Постер к 1-му сезону сериала Когда пыль осела
Киноафиша Сериалы Когда пыль осела Сезоны Сезон 1

Når støvet har lagt sig
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Когда пыль осела»

В 1-м сезоне сериала «Когда пыль осела» переплетаются истории восьми очень разных людей, судьбы которых так или иначе затронул террористический акт, потрясший Копенгаген. Камера следует за каждым из них за несколько дней до трагедии, а также сразу после нее. Мортен и Камилла отмечают годовщину своей свадьбы, но празднование прерывается, когда их сын Альберт попадает в больницу с передозировкой наркотиками. Политик Элизабет получает информацию от разведывательной службы о найденной возле центра города сумке, но по эгоистичным соображениям не хочет сообщать об этом прессе. На Джамала подают в суд за неоплаченные штрафы за превышение скорости.

Список серий сериала Когда пыль осела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 февраля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 марта 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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