В 1-м сезоне сериала «Дама под вуалью» граф Гранди лишается последней надежды на продолжение своего рода. Его супруга погибает во время схваток, оставив ему лишь дочь Клару. В ярости мужчина отказывается от своего ребенка и отдает девочку на воспитание в деревенскую семью. Однако граф не знает всей правды. На самом деле в ту злополучную ночь родились двойняшки, у Клары есть брат – Маттео. Но второго младенца после родов спрятала в той же деревне ревнивая дальняя родственница, желающая, чтобы графский титул перешел к ее сыну. Брат и сестра растут бок о бок, даже не подозревая, что они родственники.