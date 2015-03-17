La Dama Velata 2015, season 1

La Dama Velata 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"La Dama Velata" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дама под вуалью» граф Гранди лишается последней надежды на продолжение своего рода. Его супруга погибает во время схваток, оставив ему лишь дочь Клару. В ярости мужчина отказывается от своего ребенка и отдает девочку на воспитание в деревенскую семью. Однако граф не знает всей правды. На самом деле в ту злополучную ночь родились двойняшки, у Клары есть брат – Маттео. Но второго младенца после родов спрятала в той же деревне ревнивая дальняя родственница, желающая, чтобы графский титул перешел к ее сыну. Брат и сестра растут бок о бок, даже не подозревая, что они родственники.

Series rating

6.8
Rate 11 votes
7 IMDb

"La Dama Velata" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Le radici spezzate
Season 1 Episode 1
17 March 2015
Nella casa paterna
Season 1 Episode 2
17 March 2015
Una moglie Infelice
Season 1 Episode 3
24 March 2015
Fiducia tradita
Season 1 Episode 4
24 March 2015
Aurora
Season 1 Episode 5
26 March 2015
La tela del ragno
Season 1 Episode 6
26 March 2015
Un nuovo inizio
Season 1 Episode 7
2 April 2015
Atroci sospetti
Season 1 Episode 8
2 April 2015
Il seme della follia
Season 1 Episode 9
9 April 2015
Lettera d'addio
Season 1 Episode 10
9 April 2015
La dama nera
Season 1 Episode 11
16 April 2015
Verità svelate
Season 1 Episode 12
16 April 2015
TV series release schedule
