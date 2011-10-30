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Постер к 1-му сезону сериала Золушка
Киноафиша Сериалы Золушка Сезоны Сезон 1

Cenerentola
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золушка »

В 1-м сезоне сериала «Золушка» в центре событий оказывается молодая талантливая пианистка по имени Аврора. Ее отец был великим музыкантом. После его смерти девушка оказалась во власти зловредной мачехи, которая оставила падчерицу прозябать в нищете. Но Аврора унаследовала решительный и жизнелюбивый характер покойного отца. Она не унывает ни при каких обстоятельствах и ищет утешения в мире музыки и романтики. На шумных улицах Рима середины 40-х годов девушку ожидает немало приключений. Аврора мужественно пройдет через все испытания, чтобы встретить любовь и обрести заслуженное признание.

Список серий 1-го сезона сериала «Золушка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2011
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2011
График выхода всех сериалов
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