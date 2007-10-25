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Постер к 1-му сезону сериала Дон Корлеоне
Киноафиша Сериалы Дон Корлеоне Сезоны Сезон 1

Il Capo dei Capi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 6
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дон Корлеоне»

В 1-м сезоне сериала «Дон Корлеоне» наследник итальянского мафиозного клана Тото Рина рано теряет отца и старшего брата. После их трагической смерти из-за взрыва сохранившегося с военных лет снаряда он становится главным мужчиной семьи и берет на себя все сопутствующие сложности. Он должен не только вести дела мафии, но и разбираться с полицией и с враждебными кланами. Вокруг молодого человека собираются его ближайшие друзья и последователи, однако Рина склонен доверять далеко не всем. Едва у него возникают сомнения, как он вершит расправу. Однажды он заключает союз с крупной группировкой Корлеоне.

Список серий 1-го сезона сериала «Дон Корлеоне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1943-1959
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2007
1963-1969
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2007
1969-1978
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2007
1979-1981
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2007
1982-1987
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2007
1988-1993
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2007
График выхода всех сериалов
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