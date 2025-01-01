В 1-м сезоне сериала «Эдера» главную героиню оставили у дверей монастыря в младенческом возрасте. В день своего совершеннолетия она покидает стены монастыря и устраивается на службу в магазин синьорины Бенти. Там Эдера заводит дружбу с девушкой по имени Чинция, они вместе снимают жилье. Вскоре Эдера встречает молодого человека, который влюбляется в нее. Но состоятельные родители этого парня уже нашли для своего отпрыска невесту, соответствующую их социальному статусу. Они не одобряют связь с девушкой без рода и племени. Тем временем родной отец Эдеры обращается к частному сыщику в надежде отыскать дочь.