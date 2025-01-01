Menu
Edera 1992, season 1

Edera
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 February 1992
Production year 1992
Number of episodes 22
Runtime 33 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Эдера» главную героиню оставили у дверей монастыря в младенческом возрасте. В день своего совершеннолетия она покидает стены монастыря и устраивается на службу в магазин синьорины Бенти. Там Эдера заводит дружбу с девушкой по имени Чинция, они вместе снимают жилье. Вскоре Эдера встречает молодого человека, который влюбляется в нее. Но состоятельные родители этого парня уже нашли для своего отпрыска невесту, соответствующую их социальному статусу. Они не одобряют связь с девушкой без рода и племени. Тем временем родной отец Эдеры обращается к частному сыщику в надежде отыскать дочь.

6.6 IMDb
Season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 February 1992
Episode 2
Season 1 Episode 2
25 February 1992
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 March 1992
Episode 4
Season 1 Episode 4
10 March 1992
Episode 5
Season 1 Episode 5
17 March 1992
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 March 1992
Episode 7
Season 1 Episode 7
1 April 1992
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 April 1992
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 April 1992
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 April 1992
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 May 1992
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 May 1992
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 May 1992
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 May 1992
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 June 1992
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 June 1992
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 June 1992
Episode 18
Season 1 Episode 18
24 June 1992
Episode 19
Season 1 Episode 19
1 July 1992
Episode 20
Season 1 Episode 20
8 July 1992
Episode 21
Season 1 Episode 21
15 July 1992
Episode 22
Season 1 Episode 22
29 July 1992
TV series release schedule
