Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Смешарики снимают кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Силачка Кан Нам-сун
Киноафиша Сериалы Силачка Кан Нам-сун Сезоны Сезон 1

Himssen yeoja Gang Namsun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Силачка Кан Нам-сун»

В 1-м сезоне сериала «Силачка Кан Нам Сун» главной героиней этой истории оказывается девушка Кан Нам Сун, которая отличается от остальных. Большинство девушек стремятся проявить свою слабость и оказаться под защитой мужчины. Но не Кан Нам Сун. Она обладает такой силой, что многие мужчины могли бы ей позавидовать. Однажды она отправляется из Монголии в Южную Корею, чтобы найти своих родственников. После того как ей удается найти маму с бабушкой, которые тоже обладают сверхъестественной силой, их ожидает захватывающее расследование. Оно становится особенно интригующим из-за влюбленности детектива, который ведет дело, в Кан Нам-сун.

График выхода новых серий Силачка Кан Нам-сун 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 ноября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 ноября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 ноября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 ноября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 ноября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 ноября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции
Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков
Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь
Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова
Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все
Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно
Сын решился на громкое признание о первой семье Табакова: ради денег готовы на все
Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость
Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше