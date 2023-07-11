Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Иди ко мне, детка!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Хельк
Киноафиша Сериалы Хельк Сезоны Сезон 1

Helck
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хельк»

В 1-м сезоне сериала «Хельк» героем этой истории оказывается Хельк, сумевший ужаснуть даже представителей демонического мира. После того как люди свергли предыдущего короля демонов, нечисть организовала турнир, победителя которого назначат новым правителем. Хельк принял вызов, после чего играючи и особенно не напрягаясь одолел своих могущественных конкурентов, после чего выступил с призывом расправиться со всеми без исключения людьми, поскольку он презирает их всем сердцем. Вермилио, одна из Четырех Небесных Царей, решила узнать истинные причины такой озлобленности Хелька, поскольку его поведение кажется ей подозрительным.

График выхода новых серий Хельк 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 октября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
10 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 октября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
31 октября 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 ноября 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
14 ноября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
21 ноября 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 ноября 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
5 декабря 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
12 декабря 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
19 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все
Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)
Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость
Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно
В России про нее не помнят: эта русская актриса - одна из самых любимых во Франции
Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека
Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь
Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем
Сын решился на громкое признание о первой семье Табакова: ради денег готовы на все
Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова
Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков
Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше