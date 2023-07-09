В 1-м сезоне сериала «Темное собрание» Кэйтаро Гэнтога учится в колледже и сторонится призраков. Когда-то один из них повредил его правую руку, а также причинил немало неприятностей близкой подруге юноши. Из-за этого, желая оградить родных, Гэнтога практически перестал общаться с другими людьми. Но благодаря стараниям подруги детства Эйко Ходзуки Кэйтаро стал налаживать свою социальную жизнь. Во время реабилитации он стал работать репетитором, а его подопечной оказалась двоюродная сестра Эйко — Яеи Ходзуки. Эта девочка не только является вундеркиндом, но и обладает такими же удивительными способностями, как сам главный герой.