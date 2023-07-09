Menu
Dark Gathering 2023, season 1

Dark Gathering 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 0 minute
"Dark Gathering" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Темное собрание» Кэйтаро Гэнтога учится в колледже и сторонится призраков. Когда-то один из них повредил его правую руку, а также причинил немало неприятностей близкой подруге юноши. Из-за этого, желая оградить родных, Гэнтога практически перестал общаться с другими людьми. Но благодаря стараниям подруги детства Эйко Ходзуки Кэйтаро стал налаживать свою социальную жизнь. Во время реабилитации он стал работать репетитором, а его подопечной оказалась двоюродная сестра Эйко — Яеи Ходзуки. Эта девочка не только является вундеркиндом, но и обладает такими же удивительными способностями, как сам главный герой.

Dark Gathering List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 September 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 September 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 September 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 October 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 October 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 October 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 October 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
29 October 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
5 November 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
12 November 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
19 November 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
26 November 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
3 December 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
10 December 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
17 December 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
24 December 2023
