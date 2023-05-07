Menu
The Gone 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"The Gone" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «‎Исчезнувшие» в центре событий находится ирландец Тео Рихтер. Долгие годы своей жизни он отдал полицейскому делу, а теперь собирается на заслуженный отдых. Однако его планы на спокойное будущее резко нарушает запутанное дело, мимо которого Рихтер не может пройти. Двое его земляков без вести пропали недалеко от деревни в Новой Зеландии. Поиски ничем не увенчались, а исчезнувшие находятся в смертельной опасности. Дело в том, что здесь и раньше терялись люди. Их находили, но слишком поздно: мертвые тела были брошены у водопада. Рихтер уверен, что так будет и в этот раз, и собирается предотвратить преступление при поддержке местной полицейской.

6.9 IMDb
"The Gone" season 1 list of episodes. TV series release schedule
