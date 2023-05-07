В 1-м сезоне сериала «‎Исчезнувшие» в центре событий находится ирландец Тео Рихтер. Долгие годы своей жизни он отдал полицейскому делу, а теперь собирается на заслуженный отдых. Однако его планы на спокойное будущее резко нарушает запутанное дело, мимо которого Рихтер не может пройти. Двое его земляков без вести пропали недалеко от деревни в Новой Зеландии. Поиски ничем не увенчались, а исчезнувшие находятся в смертельной опасности. Дело в том, что здесь и раньше терялись люди. Их находили, но слишком поздно: мертвые тела были брошены у водопада. Рихтер уверен, что так будет и в этот раз, и собирается предотвратить преступление при поддержке местной полицейской.