Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Стесняшка
Киноафиша Сериалы Стесняшка Сезоны Сезон 1

Shy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стесняшка»

В 1-м сезоне сериала «Стесняшка» однажды в обычном мире появились люди со сверхспособностями — большими физическими силами или умением летать. Этих людей окрестили Героями. Они призваны обеспечивать стабильность и спокойствие простых граждан. Войны остановились, криминогенную обстановку удалось значительно улучшить. Супергерои стали сражаться со стихийными бедствиями и их последствиями. В каждой большой стране есть свой «супермен», который представляет интересы своего государства в Совете героев. Япония выдвинула молодую героиню по имени Тэру Момидзияма, которая известна под псевдонимом Стесняшка.

График выхода новых серий Стесняшка 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Мужчины с этими именами бегут от брака, как от огня
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека
Пахмутова может быть спокойна: Добронравов обрел покой рядом с этими великими людьми
Тест: какой вы котик из мультфильмов Диснея?
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Режиссер не мог поверить: эта актриса отказалась от роли Тамары в «Экипаже»
Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше