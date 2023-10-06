Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Идеальная сделка
Киноафиша Сериалы Идеальная сделка Сезоны Сезон 1

The Deal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальная сделка»

В 1-м сезоне сериала «Идеальная сделка» однажды два приятеля решили похитить своего бывшего одноклассника, чтобы хоть как-то справиться со своими чувствами. Все это должно было быть невинным розыгрышем, но зашло слишком далеко. Ли Джун Сон, Сон Джэ Хе и Пак Мин У вместе окончили среднюю школу, и сейчас им за 20. Джун Сон был восходящей звездой футбола в старшей школе, но его мечты стать крупным игроком обратились в прах. На какое-то время сбившись с пути, он решает начать свою жизнь заново. Джэ Хе, которую в старшей школе звали Ли Чжун Сон, в настоящее время учится в медицинской школе. Мин У — единственный сын в обеспеченной семье.

График выхода новых серий Идеальная сделка 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Пахмутова может быть спокойна: Добронравов обрел покой рядом с этими великими людьми
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека
Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)
Режиссер не мог поверить: эта актриса отказалась от роли Тамары в «Экипаже»
Тест: какой вы котик из мультфильмов Диснея?
«Что в тебе особенного?»: жена сделала заявление о певце SHAMAN
Мужчины с этими именами бегут от брака, как от огня
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше