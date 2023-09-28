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Постер к 1-му сезону сериала История российских компьютерных игр
Киноафиша Сериалы История российских компьютерных игр Сезоны Сезон 1

Istoriya rossijskih kompyuternyh igr 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «История российских компьютерных игр»

В 1-м сезоне сериала «История российских компьютерных игр» все девять эпизодов документального проекта посвящены отдельной главе истории развития компьютерных игр в нашей стране. В цикл вошли беседы журналистов с создателями игр, которые стояли у истоков российского геймдева. Разработки героев принесли им славу и популярность. В числе участников проекта – автор приставки «Денди» Виктор Савюк, Олег Медокс (штурмовик ИЛ-2), Евгений Сотников (Color Lines), Владимир Кудр (игра «Корсары») и другие популярные авторы. Проект является выдающимся, в частности, и благодаря географическому охвату: съемки проходили в пяти государствах.

Список серий 1-го сезона сериала «История российских компьютерных игр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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