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Постер к 1-му сезону сериала Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix
Киноафиша Сериалы Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix Сезоны Сезон 1

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix»

В 1-м сезоне сериала «Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix» действие происходит в альтернативной реальности в начале 90-х годов двадцатого столетия. В это время Америка представляет собой могущественную, но весьма мрачную технократическую державу, известную во всем мире как Эдем. Главным героем истории становится мужественный солдат Дольф Лазерхок, уклонившийся от службы и оказавшийся в застенках секретной тюрьмы. Его в числе других заточенных там людей руководство тюрьмы решает включить в состав секретной группы. Она создана специально для выполнения особых распоряжений.

График выхода новых серий Капитан Лазерхоук: Blood Dragon Remix 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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