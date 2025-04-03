Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Devil May Cry 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Devil May Cry
Киноафиша Сериалы Devil May Cry Сезоны Сезон 1

Devil May Cry
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Devil May Cry»

В 1-м сезоне сериала Devil May Cry в центре событий оказывается Данте, в жилах которого течет не только человеческая кровь, но и кровь демона. Однажды он открыл агентство Devil May Cry, где занимается расправой над нечистыми силами. Но его бизнес никак нельзя назвать прибыльным или успешным. Главный герой проигрывает пари или же возмещает ущерб от потерь, которые наносит сам в процессе работы. При этом стоит отметить, что охотник на демонов, которые пробрались в мир людей, и сам далеко не подарок. У него отвратительный характер и весьма своеобразное чувство юмора. Впрочем, в виртуозном владении оружием Данте нельзя отказать.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Devil May Cry График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ад Inferno
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2025
Богоматерь Скорбящая Our Lady of Sorrows
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2025
Среди глухих стремнин The Deep and Savage Way
Сезон 1 Серия 3
3 апреля 2025
Оставь надежду, всяк сюда входящий All Hope Abandon
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2025
Спуск Descent
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2025
Первый круг The First Circle
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2025
У врат рая At the Gates of Paradise
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2025
Поток кровавый A River of Blood and Fire
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2025
График выхода всех сериалов
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
У каждого больше 130 миллионов просмотров: 10 главных хитов Netflix прямо сейчас — вне всякой конкуренции
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Стивен Кинг терпеть не может эту адаптацию своего рассказа — у фильма позорные 0% на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше