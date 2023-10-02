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Постер к 1-му сезону сериала Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO
Киноафиша Сериалы Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO Сезоны Сезон 1

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO»

В 1-м сезоне сериала «Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO» 38-летний мужчина Дайти Танака спасается от серых будней за рабочим столом в офисном кабинете с помощью виртуальных игр. Увы, мужчине не удается уделять своему хобби достаточно времени. Поэтому, оформляя регистрацию в новой компьютерной игре под названием «Очередная вольная жизнь онлайн», он собирается просто наслаждаться процессом, а не усердно прокачивать своего персонажа. Герой выбирает своему аватару самые элементарные базовые навыки, которые могут показаться бесполезными. Будь то кулинария, стрельба из лука или изготовление зелий.

График выхода новых серий Обычный мужчина средних лет и его журнал активности в VRMMO 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2023
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2023
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2023
Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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