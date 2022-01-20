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Постер к 1-му сезону сериала Если мужчина любит
Киноафиша Сериалы Если мужчина любит Сезоны Сезон 1

Erkek Severse 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Если мужчина любит»

В 1-м сезоне сериала «Если мужчина любит» главной героиней этой истории становится мать-одиночка, которой приходится нелегко после того, как она потеряла работу. Чтобы обеспечивать двоих своих детей, женщина отправляется на собеседование в крупную маркетинговую компанию. Ею руководит обаятельный и амбициозный мужчина, который, кстати, не женат. Влиятельный, умный и респектабельный мужчина привлекает немало представительниц прекрасного пола, однако никто из вьющихся вокруг него девушек так и не удостоился взаимности. Но все меняется, когда в жизни Кенана появляется Зейнеп.

Список серий 1-го сезона сериала «Если мужчина любит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 февраля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 февраля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 февраля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 марта 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 марта 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 марта 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 марта 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 марта 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
17 марта 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
24 марта 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
24 марта 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
31 марта 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 марта 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 апреля 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
7 апреля 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
14 апреля 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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