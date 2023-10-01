Menu
MF Ghost 2023, season 1

MF Ghost
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"MF Ghost" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «MF Призрак» события разворачиваются в недалеком будущем, когда произошла техническая революция. Теперь по автомагистралям ездят в основном транспортные средства с системой автопилота. На фоне этих преобразований люди внезапно стали проявлять повышенный интерес к японским спортивным автомобильным гонкам MFG, где настоящие гонщики сражаются друг с другом на бензиновых машинах. Соревнования показывают в прямом эфире. В этих гонках планирует поучаствовать талантливый молодой гонщик с японскими и английскими корнями Каната Ливингтон. Помимо стремления завоевать приз, у него есть еще одна миссия – найти отца.

7.3 IMDb
MF Ghost List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
26 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 December 2023
TV series release schedule
