В 1-м сезоне сериала «MF Призрак» события разворачиваются в недалеком будущем, когда произошла техническая революция. Теперь по автомагистралям ездят в основном транспортные средства с системой автопилота. На фоне этих преобразований люди внезапно стали проявлять повышенный интерес к японским спортивным автомобильным гонкам MFG, где настоящие гонщики сражаются друг с другом на бензиновых машинах. Соревнования показывают в прямом эфире. В этих гонках планирует поучаствовать талантливый молодой гонщик с японскими и английскими корнями Каната Ливингтон. Помимо стремления завоевать приз, у него есть еще одна миссия – найти отца.