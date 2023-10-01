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Постер к 1-му сезону сериала Обгон!
Киноафиша Сериалы Обгон! Сезоны Сезон 1

Overtake!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обгон!»

В 1-м сезоне сериала «Обгон!» главным действующим лицом этой истории становится вольный художник Коя Мадока. Он любит свое дело – фотографию, однако долгое время ощущает, что вдохновение его покинуло. Однажды герой снимает гонки на Международной трассе Фудзи, где знакомится с юношей по имени Харука Асахина. Амбициозный парень, полный жажды жизни и желания побеждать, пробуждает в Кое давно утраченный интерес к творчеству. В знак признательности Коя принимает решение, что теперь будет всегда оказывать поддержку своему новому знакомому и его компании «Комаки Моторс». Он хочет помочь им реализовать мечту о грандиозной победе.

График выхода новых серий Обгон! 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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