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Киноафиша Сериалы Суета Сезоны Сезон 1

Sueta
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суета»

В 1-м сезоне сериала «Суета» события разворачиваются в Пятигорске. В центре истории оказываются четверо незадачливых парней, которые решились на совершение преступления. Они вознамерились напасть на инкассаторов, чтобы раз и навсегда решить свои материальные трудности. Однако фортуна и в этот раз не улыбнулась героям, и они нарвались на весьма серьезных людей, с которыми точно шутки плохи. Теперь четверка горе-грабителей задолжала 150 миллионов рублей. Стоит ли говорить, что таких денег у них нет и в помине. Шансов отвертеться нет, сбежать тоже! Герои соглашаются продолжить грабить, чтобы отработать долг.

Список серий сериала Суета График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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