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Киноафиша Сериалы Я ничего не помню Сезоны Сезон 1

Ya nichego ne pomnyu
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я ничего не помню»

В 1-м сезоне сериала «Я ничего не помню» Настя с Максом пытаются разобраться с проблемами в отношениях. Однако в это же время происходит несколько загадочных событий, которые и вовсе переворачивают их жизнь с ног на голову. Максим получает травму, результатом которой становится анестезия, а Настя в это же время загадочно пропадает. Несчастному молодому человеку приходится самостоятельно выяснить, что произошло с его любимой девушкой, преодолевать уйму опасностей, в том числе преследование преступников, оптический обман и тайны из прошлого. Но главный секрет – пропажа девушки и попытки главного героя хоть что-нибудь вспомнить.

Список серий сериала Я ничего не помню График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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