Постеры сериала «Поворот к счастью»

Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»

Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы

Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть

«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев

Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»