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Постер к 1-му сезону сериала Жизнь на нашей планете
Киноафиша Сериалы Жизнь на нашей планете Сезоны Сезон 1

Life on Our Planet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь на нашей планете»

В 1-м сезоне сериала «Жизнь на нашей планете» авторы документального проекта представляют свой взгляд на историю животного мира на Земле. Сюжет основывается на становлении животного мира – от периода динозавров до современных реалий. Создатели многосерийной ленты использовали экранный тикер, отслеживающий население, исследовали экологические проблемы, влияющие на жизнь большинства организмов, выбросы углерода и лесной покров с момента рождения Аттенборо до того момента, когда он садится. В проекте упор также сделан на климатические изменения, которые негативно сказываются на природе.

График выхода новых серий Жизнь на нашей планете 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2023
График выхода всех сериалов
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