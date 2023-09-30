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Киноафиша Сериалы Узы судьбы Сезоны Сезон 1

Kader Bağları
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Узы судьбы»

В 1-м сезоне сериала «Узы судьбы» главным героем этой истории оказывается Керем. В Черногории молодой мужчина попадает за решетку за сопротивление несправедливости, которая произошла с очаровательной незнакомкой. Этот случай станет роковым в его жизни. Главный герой выяснил, что спасенную им девушку зовут Севда. Их словно магнитом притянуло друг другу. Только вот у Керема осталась бывшая возлюбленная Руна, которая не готова его так просто оставить. Судьба будет постоянно испытывать влюбленных на прочность, каждый раз строя козни и разлучая их. Но разве существуют преграды для настоящей любви?

График выхода новых серий Узы судьбы 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2023
2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2023
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2023
График выхода всех сериалов
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