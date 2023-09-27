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Постер к 1-му сезону сериала Худшее из зол
Киноафиша Сериалы Худшее из зол Сезоны Сезон 1

The Worst of Evil
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Худшее из зол»

В 1-м сезоне сериала «Худшее из зол» главными героями этой истории становятся несколько доблестных следователей полиции, работающих под прикрытием. Рискуя своими жизнями, опытные полицейские проникают в крупную преступную организацию, ответственную за противозаконную торговлю наркотическими веществами между Южной Кореей, Китаем и Японией. Главным героям предстоит выяснить, по какой схеме действуют злоумышленники и кто оказывает им содействие во время транспортировки наркотиков. Тайны, которые в скором времени раскроют сотрудники правоохранительных органов, окажутся поистине шокирующими.

График выхода новых серий Худшее из зол 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2023
Серия 10 Episode10
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 октября 2023
График выхода всех сериалов
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