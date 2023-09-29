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Постер к 1-му сезону сериала Провожающая в последний путь Фрирен
Киноафиша Сериалы Провожающая в последний путь Фрирен Сезоны Сезон 1

Sousou no Frieren
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

В 1-м сезоне сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» колдун Фрирен с грустью прощается с супергероем по имени Химмель, жрецом Хейтером и отважным воякой Эйзеном. Они преодолели вместе немало испытаний, но отныне их жизненные пути расходятся. Фрирен видит, как жрец Хайтер гибнет, ведь век эльфов гораздо быстротечнее человеческого. Но в последний миг он навязывает Фрирену молодого человека в подмастерья. Парня зовут Ферн. Одержимые любовью эльфа к сбору волшебных заклинаний, спутники выдвигаются в бессмысленное, на первый взгляд, путешествие по тем местам, где герои прошлого когда-то творили историю...

График выхода новых серий Провожающая в последний путь Фрирен 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
TBA
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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