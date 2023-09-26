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Постер к 1-му сезону телешоу План дьявола
Киноафиша Сериалы План дьявола Сезоны Сезон 1

The Devil's Plan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «План дьявола»

В 1-м сезоне сериала «План дьявола» надпись на изображении гласит: «План дьявола испытает вас». На фоне можно разглядеть чертежи и рисунки. Эти изображения намекают на игры, с которыми предстоит иметь дело участникам. В центре событий оказываются 12 отважных героев, которые должны провести неделю без контакта с внешним миром, погрузившись в мир интеллектуальных испытаний. Задача каждого игрока – обыграть своих соперников и отправиться домой в качестве победителя и обладателя главного приза. Накал страстей слишком велик, а конкуренция из раунда в раунд становится все более ожесточенной.

График выхода новых серий План дьявола 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 октября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 октября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 октября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2023
График выхода всех сериалов
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