Она такая классная 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Она такая классная
Киноафиша Сериалы Она такая классная Сезоны Сезон 1

Ona takaya klassnaya 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Она такая классная»

В 1-м сезоне шоу «Она такая классная» парень по имени Артем из Екатеринбурга приглашает в гости соседа-аутиста Леню. Восемнадцатилетний юноша видит у приятеля порновидео с актрисой Алексой Люкс и не может отвести от девушки глаз. Леня заявляет, что собирается отправиться в Питер и найти Алексу. Артем со своим приятелем Егором по случайному стечению обстоятельств отправляются вместе с Леней, несмотря на то что цели путешествия у всех попутчиков разные. В этой поездке все, что может пойти не так, пойдет не так.  Здесь произойдет первая любовь, первая ответственность и первые непростые жизненные уроки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
6.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Она такая классная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
1 августа 2024
Серия 2
1 августа 2024
Серия 3
1 августа 2024
Серия 4
8 августа 2024
Серия 5
8 августа 2024
Серия 6
15 августа 2024
Серия 7
15 августа 2024
